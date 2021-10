Trio tenta subornar vigia pra furtar empresa, não rola, mas conseguem fugir

Após determinação do controle da Gama, equipe com GCMs Amancio e Jéssica se deslocaram até a Rua do Acetato, esquina com Rua do Algodão no Distrito Industrial Abdo Najar, onde um vigilante de rua informou que estaria acontecendo um furto. A ocorrência foi por volta das 3:30 da manhã deste domingo.

Chegando no local, a equipe localizou próximo a uma grande quantidade de fiação, um pulsão, uma marreta e um tesourão, além de um aparelho de celular e uma bolsa contendo lanternas, estiletes e uma lixadeira.

Segundo o vigilante, ele fazia ronda quando se deparou com 3 indivíduos saindo do local. O trio, ao ver o vigia, chegou a oferecer dinheiro para que o mesmo ficasse em silêncio e, recebendo a negativa do vigia, chegaram a ameaçá-lo.

O responsável pela empresa foi localizado. A perícia técnica da polícia civil esteve no local. Nenhum suspeito foi localizado e itens foram apresentados à polícia.