VÍDEOS. Homens arriscam a vida no Rio Piracicaba transbordando

Homens foram flagrados arriscando a vida no Rio Piracicaba transbordando neste final de semana. Várias casas foram invadidas pela água, além de ruas e avenidas que ficaram alagadas com as fortes chuvas dos últimos dias.

O nível do Rio Piracicaba superou o limite de extravasamento na área urbana por volta das 17h deste domingo. O limite é de 4,70 metros e, neste horário, as águas alcançaram 4,83 metros.

A defesa civil do município alerta para possibilidade de alagamento em mais pontos da cidade, já que há previsão de mais chuvas para o início da desta semana.

VÍDEOS. As imagens de homens “surfando” e andando de caiaque nas águas agressivas do rio viralizaram nas redes sociais e em grupos de whatsapp no domingo. Os registros são impressionantes:

Homem surfando

Homem com caiaque 1

Homem com caiaque 2