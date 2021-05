VÍDEO. Tucano flagrado nas câmeras de monitoramento em Campinas

Novamente, câmera de monitoramento de tráfego da CCR AutoBAn flagrou um tucano em frente ao equipamento. O registro foi na manhã desta terça-feira (25/5), por volta das 7h10, no dispositivo do km 1 da Rodovia Adalberto Panzan (SPI 102/330), na região do entroncamento com a Via Anhanguera (SP-330), em Campinas.

Atualmente o Sistema Anhanguera-Bandeirantes conta com 106 câmeras de monitoramento de tráfego, capazes de cobrir quase 100% do trecho administrado pela CCR AutoBAn, concessionária que integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, gerenciado pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

No mês de abril, foram registrados 5 flagrantes de aves em frente às câmeras de monitoramento da CCR AutoBAn apenas no trecho de Campinas.