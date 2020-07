Vídeo. Talitha lança projeto pra ouvir população

A pré-candidata a prefeita de Americana, Talitha de Nadai (PSD), lançou, nesta quarta-feira, o projeto ‘Americana Da Gente” com o objetivo de ouvir a população.

Ao lançar o projeto para a imprensa, Talitha afirmou que o importante na política são as pessoas. “Eu quero ouvir o que as pessoas tem a dizer, ninguém melhor que elas para nos dizer as questões daquela localidade”, disse ela.

Segundo Talitha, a ideia é dividir os resultados também com seus adversários políticos, ” é um projeto maior”, afirmou. A população pode participar através das redes sociais e site do projeto @americanadagente ou pelo whatsapp 99924-9887. Assista e veja como funciona: