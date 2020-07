A prefeitura de Santa Bárbara divulgou um vídeo, nesta terça-feira, dos casos curados de coronavírus do Hospital de Campanha do município. A informação do órgão é que 25 pacientes já se curaram no local.

No vídeo, dois pacientes deixando o Hospital dão seus depoimentos sobre o atendimento no local, que já foi alvo de questionamentos por parte de vereadores.

Assista: