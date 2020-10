Vídeo. Santa Bárbara apresenta PS Afonso Ramos reformado

A prefeitura de Santa Bárbara elaborou um vídeo de apresentação do Pronto Socorro Afonso Ramos após reforma realizada pelo governo Denis Andia (PV).

Nota oficial da prefeitura afirma que a obra é uma das maiores conquistas dos últimos tempos para a área da saúde da cidade. O PS foi ampliado e agora conta também com médicos pediatras, atendimento infantil, emergência odontológica, entre outros serviços. Veja a nota completa:

Começa a funcionar o novo pronto-socorro Afonso Ramos – uma das maiores conquistas dos últimos tempos para a saúde os barbarenses.

Mais um desejo de muitos anos que conseguimos realizar com perseverança e trabalho sério!

O PS Afonso Ramos foi ampliado e inteiramente reestruturado para atender melhor. Com mais médicos e agora com pediatras, a unidade oferece pela primeira vez atendimento infantil, emergência odontológica, um centro de internação avançada e o serviço de UTI móvel de urgência, no modelo SAMU, para toda a cidade.

Graças a Deus, mais um grande avanço para a saúde de Santa Bárbara d’Oeste!