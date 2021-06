VÍDEO. Reforma da UBS do Ipiranga deve começar nos próximos dias

A reforma da UBS do bairro Jardim Ipiranga, em Americana, deve ter início nos próximos dias. No último dia 1, o prefeito Chico Sardelli (PV) esteve no local, ao lado do vereador Lucas Leoncine (PSDB), anunciando o início da reforma.

A UBS está fechada desde o dia 22 de outubro de 2019 quando o atendimento foi transferido para a UBS do Jardim São Paulo.

REFORMA. Trata-se de recurso do Governo Estadual, na ordem de R$ 200 mil, cuja verba é fruto de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Cauê Macris (PSDB).

O prazo para o término das obras são 120 dias, assim que a ordem de serviço for emitida. O valor da obra licitada ficou em R$ 159.805,18 e a empresa vencedora é a Vértice Edificações Eirelli EPP.

Será realizado o reforço estrutural e reparos de trincas e fissuras.