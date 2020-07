Vídeo. Piovezan adota ‘jeitão’ de Denis e fala das obras

O vice-prefeito e anunciado pré-candidato à prefeitura de Santa Bárbara, Rafael Piovezan gravou um vídeo neste domingo destacando as obras de revitalização realizadas pelo governo Denis Andia (PV) na região central da cidade.

Fazer vídeos falando de obras e ações da prefeitura é um estilo bastante ‘cravado’ do atual prefeito Denis e pelo visto seu escolhido para disputar o cargo de chefe do poder executivo vai seguir a mesma linha.

Veja a publicação e o vídeo:

NOSSA S.BÁRBARA CADA DIA MAIS LINDA!

Dedicamos muito carinho e amor em tudo que fazemos pela nossa cidade!

Essa caminhada ao lado do Denis Andia tem sido especial, tem nos dados a oportunidade todos os dias de acompanhar as transformações que Santa Bárbara vem passando.

Essa nossa trajetória de muito esforço e dedicação, que valeu muito a pena, nos ajuda a olhar para o futuro com a determinação de melhorar sempre! Com a certeza do caminho que construímos até aqui e dos passos que precisam ser dados.

Um domingo abençoado a todos !

FEITO_COM_AMOR_DE_BARBARENSE