VÍDEO. Pica-Pau também aparece na câmera da AutoBan

Um simpático pica-pau deu um bom dia especial à equipe do Centro de Controle Operacional da CCR AutoBAn hoje cedo, time responsável pelo acompanhamento das 106 câmeras de monitoramento de tráfego do Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

A ave pousou em frente ao equipamento do km 159 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Limeira, por volta das 6h35.

Nesta semana, na terça-feira (25/5), um tucano foi flagrado pela câmera do quilometro 1 da Rodovia Adalberto Panzan (SPI102/330), no entroncamento com a Via Anhanguera (SP-330), em Campinas.

