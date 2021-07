Vídeo. Nova Odessa recebe ministro da Educação em agosto

Em reunião no Ministério da Educação na terça-feira (07/07), durante sua viagem oficial à capital federal, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu a confirmação de que o ministro Milton Ribeiro vem a Nova Odessa já em agosto para o encontro de trabalho com gestores de todas as cidades da região. Data e local do atendimento ainda serão definidos e divulgados, mas Ribeiro aceitou o convite de Leitinho para promover o encontro na cidade.

Além do ministro e da sua equipe técnica, também estarão em Nova Odessa dirigentes do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). O atendimento visa esclarecer dúvidas sobre os programas do MEC, as políticas públicas federais voltadas para a área da Educação e critérios de prestação de contas, e está sendo realizado em diversos municípios brasileiros.

Além das explicações sobre os programas, a iniciativa do MEC em parceria com o FNDE também proporciona entendimento sobre as plataformas de serviços do Ministério e do Fundo, e abre oportunidades para que os gestores se aproximem do MEC e aprimorem a gestão educacional em suas regiões.

“Quero cumprimentar a todos os cidadãos de Nova Odessa e da região de Campinas, e convidar os gestores da Educação para um encontro em agosto, patrocinado pela Prefeitura da cidade, para eu levar os meus técnicos para podermos dar caminhos e soluções para aqueles que querem adquirir, via Governo Federal, escolas, creches, ônibus escolares. Tendo oportunidade, vamos atender a todos, conforme orientação do nosso presidente Jair Bolsonaro”, afirmou o ministro.