Vídeo. Neve cai com força em Gramado

A mega frente fria que chegou ao Sul e deve causar estrago na região causou uma nevasca forte em Gramado (RS) na noite desta quarta-feira. A temperatura deve cair muito também na região podendo se aproximar de 0oC.

As cidades da região (Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa) se preparam para proteger os mais frágeis e a expectativa é que a sensação térmica possa bater os 0 graus na região- no que seria o maior frio do século. Até fakenews rodaram esta semana com chuvas de outras datas sendo apresentadas como ‘reais’.

Forte nevasca em Gramado com acumulação. Fotografia de Pablo Berger.