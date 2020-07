O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), em seu discurso nesta terça-feira na entrega da obra de revitalização da orla da Praia dos Namorados, rasgou elogiou aos deputados (ex) da cidade, Vanderlei e Cauê Macris (PSDB) e Chico Sardelli (PV).

Enfatizando especialmente Vanderlei, Omar afirmou que o empenho de sempre dos parlamentares fizeram a diferença no governo. Assista a fala do prefeito no evento: