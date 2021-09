O vídeo abaixo foi gravado na manhã desta terça-feira e mostra uma mulher que teria roubado uma loja no jardim Brasil em Americana. O vídeo circula em grupos de whatsapp acompanhado do alerta para comerciantes.

O alerta é para comerciantes da região do Zanaga e São Vito. Ela sai em uma moto com amiga após o ataque feito ao lado do supermercado São Vicente.