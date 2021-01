Vídeo mostra tentativa de roubo a bar

A sequência de vídeos abaixo mostra tentativa de roubo a um bar no bairro Cordenonsi em Americana neste final de 2020.

OUTRO CASO

Comércio furtado na Avenida Rafael Vitta

Na noite dessa quarta-feira (30), um comércio na Avenida Rafael Vitta foi furtado e a Rocam localizou e aprendeu os responsáveis. Equipe de Ronda Com Apoio de Motocicletas (ROCAM) composta pelo Soldado Bispo e Patrick, foram informados sobre um possível furto a comércio na Avenida Rafael Vitta.

Ao chegar no local, o proprietário do comércio confirmou o furto e passou as características do indivíduo e o sentido tomado por ele. De posse dessas informações, em patrulhamento pela Av. Campos Salles foram abordados dois indivíduos, sendo um deles com as características passadas. Em busca pessoal foi localizado na mochila R$41,00 reais em dinheiro e uma furadeira Bosh.

Tanto o dinheiro, quanto a furadeira foram reconhecidos pelo proprietário como sendo seus. Os dois indivíduos foram qualificados e apresentados no plantão policial, sendo autuados em flagrantes pelo crime de furto.