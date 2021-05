VÍDEO. Mais papagaios flagrados nas câmeras da AutoBan

Dois papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva) e um gavião-carcará (Carcara plancus) pousaram em frente à câmera de monitoramento de tráfego da CCR AutoBAn, localizada no km 13 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), próximo à Marginal Tietê, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 19 de maio. Os papagaios foram filmados por volta das 7h10 e o carcará às 8h20.

Atualmente o Sistema Anhanguera-Bandeirantes conta com 106 câmeras de monitoramento de tráfego, capazes de cobrir quase 100% do trecho administrado pela CCR AutoBAn, concessionária que integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, gerenciado pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

No mês passado, no dia 12 de abril, dois papagaios-verdadeiros também foram filmados neste mesmo local.