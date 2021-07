Vídeo. Leitinho visita abrigo que está acolhendo moradores de rua

O prefeito de Nova Odessa, Leitinho (PSD), visitou, na noite desta quinta-feira, a casa abrigo do Projeto Mais. O local está recebendo moradores em situação de rua devido ao frio intenso na região esta semana.

A prefeitura realizou uma parceria com o espaço, para oferecer abrigo, roupas e alimentação. Os moradores podem ficar no local durante o dia também. O local está aberto para receber doações. De acordo com Leitinho, há a necessidade de beliches e produtos de higiene pessoal.

Os interessados podem entrar na casa abrigo diariamente, até as 23h. O endereço é Rua Maximiliano Dalmedico, nº 179, no Jardim Santa Luiza 1. Se algum morador se deparar com uma pessoa em situação de rua correndo risco de hipotermia, pode acionar a Defesa Civil Municipal a qualquer hora pelos telefones (19) 99523-6418 ou 99754-9260. O atendimento é feito 24 horas. O alerta de cuidados com o frio extremo vale para todas as famílias de Nova Odessa, principalmente aquelas que têm crianças pequenas e idosos, mais vulneráveis à hipotermia.