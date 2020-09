Vídeo. Juninho Dias detona Paraná, secretário de esportes

A sessão solene para entrega do Prêmio Destaques Esportivos rendeu um ‘desabafo’ do vereador – autor do projeto que deu origem à homenagem – Juninho Dias (MDB).

O ‘recado’ foi motivado pelo ausência do secretário de esportes, conhecido como Paraná, na cerimônia. Paraná foi representado por Ricardo Hetzel – funcionário da pasta – que afirmou que o secretário teve problemas de saúde, por isso não compareceu ao evento.

Juninho não gostou da ausência de Paraná e chamou o secretário de irresponsável. Assista: