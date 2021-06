VÍDEO. Gama persegue motoqueiro “fujão”, que acaba preso

Após equipe da Guarda Municipal receber informações via controle de que, uma moto em atitude suspeita estaria pela Avenida Nossa Senhora de Fátima sentido SP-304, uma viatura se deslocou até o local com o intuito de efetuar abordagem do indivíduo. O caso aconteceu no sábado, por volta das 15h.

Assim que o homem que pilotava a moto avistou a viatura parada em um cruzamento, já na Avenida Cillos, ele deu meia volta e retornou na contramão de direção, dando início ao acompanhado (perseguição).

O indivíduo cometeu diversas infrações de trânsito, ameaçando pedestres, transitando pelo calçamento, desobedecendo sinais vermelhos, quando já pela Rua Orlando Dei Santi, o pneu traseiro da motocicleta veio a furar, ocasionando a queda do mesmo.

Mesmo ao solo, L. J. G, vendedor de 18 anos, tentou fugir da abordagem, sendo necessário uso de força e algemas para conter o indivíduo. Indagado, relatou que havia se evadido por não possuir C.N.H., dizendo ainda, que a moto era de um conhecido e que havia pego emprestado para dar um “pião” (uma volta).

Diante dos fatos, as equipes se deslocaram até o Bairro Vale das Nogueiras, onde o proprietário da motocicleta confirmou ter emprestado o veículo, mesmo sabendo que o indivíduo não era habilitado. O proprietário da moto foi informado pelos GCMs de que a motocicleta foi recolhida ao pátio municipal.

Em seguida, a equipe se deslocou até a residência do condutor para pegar documentação do mesmo. Na residência, foi feito contato com a avó do acusado, que franqueou a entrada da equipe.

Ao averiguar o quarto do condutor, foi localizado um caderno com anotações, provavelmente relacionado a tráfico de drogas, 01 balança de precisão e 04 munições de calibre distintos (.22; .25; .38; .9mm) e 01 aparelho de telefonia móvel.

Em seguida, o acusado foi conduzido até a UBS do Antônio Zanaga, onde passou por atendimento médico e em seguida apresentado a Central de Polícia Judiciária onde o delegado de plantão determinou a prisão do acusado.