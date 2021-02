Vídeo. Fingiu que rezava depois de roubar as ofertas

Um malandro que roubou as ofertas de uma igreja em Americana fingiu que rezava antes de sair com o ‘coleta’ do dia. O crime aconteceu na terça-feira na igreja São João Bosco. O rapaz já tinha sido gravado outras vezes no interior e arredores da paróquia. Desta vez ele entrou na sede da comunidade que fica na Vila Santa Catarina e arrombou o cofre que os fiéis depositam a oferta.