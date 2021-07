Vídeo. Chico diz que Americana representa “penico” por esgoto de outras cidades

Foto Claudeci Jr/ Câmara de Americana

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) “rasgou o verbo” nesta sexta-feira na reunião do Parlamento Metropolitano – RMC, que envolve 20 cidades, ao falar da poluição da represa de Salto Grande.

O encontro tratou justamente do antigo problema já discutido diversas vezes em reuniões entre políticos e órgãos como Ministério Público, CPFL, OAB, etc., são 18 cidades que despejam seus esgotos que acabam na represa, em Americana. Não houve definições práticas na reunião desta sexta.

Chico foi além dos “cumprimentos cordiais” entre políticos e pediu ajuda efetiva dos municípios, através de seus parlamentos. O prefeito chegou a dizer que Americana se tornou um penico das cidades que também despejam seus esgotos nas águas que formam a Represa.

“Hoje a nossa represa representa um verdadeiro penico, as cidades a montante apertam a descarga e cai na represa aqui da cidade de Americana”, disse o prefeito.

Chico afirmou que pretende visitar os municípios responsáveis pela maior emissão de carga orgânica no Rio Piracicaba.

“Precisamos dos parlamentos para poder falar com seus prefeitos e responsáveis. As cidades precisam assumir a responsabilidade com essa poluição material que acontece todos os dias. É muito importante que isso aconteça através do parlamento, que representa o povo e a população. Americana está triste, hoje está muito judiada e castigava ser termos a culpa total, vamos fazer a lição de casa, mas queremos que vocês nos ajudem nessa luta. isso só vai se resolver de vez quando tratarmos os esgotos das cidades a montante de Americana, são 18 cidades, não é justo enfrentamos sozinhos”, concluiu Chico.

Vídeo Câmara de Americana