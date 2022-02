VÍDEO. Centenas participam do passeio de boia no Rio Piracicaba

Neste domingo aconteceu o tradicional passeio de boia no Rio Piracicaba. A atividade reuniu centenas de pessoas.

Em grupos relacionados ao Rio Piracicaba nas redes sociais, foram feitas publicações com vídeos e fotos do momento. De acordo com uma postagem, a descida tradicional conta com boias e infláveis e é realizada todos os anos durante a cheia do Rio.

Na divulgação do evento, havia a exigência do uso do colete salva vidas, o que não foi obedecido por todos os participantes.

Vídeo/foto divulgação redes sociais