VÍDEO. Carro pega fogo em Americana; bombeiros controlam chamas

Um veículo modelo Paraty pegou fogo na tarde desta quarta-feira, no bairro Santa Cruz, em Americana, por volta das 13h.

Equipe da Guarda Municipal de Americana, com os GCMs Bianca e Novais, faziam o patrulhamento pela Av. Geraldo Gobbo, quando depararam com o veículo em chamas estacionado na via pública.

Populares tentaram apagar o fogo com extintores, mas as chamas só foram controladas com a chegada do Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu.

A Perícia compareceu no local e os fatos foram apresentados a Central de polícia Judiciária.