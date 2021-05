VÍDEO. Cachorro segue viatura da Gama que levou dona pra delegacia

Durante patrulhamento da Guarda Municipal de Americana, pela rua Santo Onofre, no bairro São Manoel, equipe se deparou com uma mulher de 30 anos no interior de um imóvel abandonado.

Ao ser abordada, a equipe localizou em sua posse 8 porções de crack, 1 de maconha e R$40,00. A mulher informou aos patrulheiros que era usuária e que em sua residência ainda havia mais 2 porções grandes de maconha.

Ao chegar no imóvel, em um dos cômodos da casa, a equipe localizou a droga. Diante dos fatos, a mulher foi levada à CPJ e a autoridade policial lavrou um TCO por porte de drogas e a mulher foi liberada.

CACHORRO. Ao ser levada na viatura, o veículo foi seguido pelo cão de estimação da mulher até o plantão policial, fato que chamou a atenção dos guardas, que registraram o momento.