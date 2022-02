Vida Nova também teve faixa por melhor tratamento a presos

O condomínio Vida Nova, na região da Praia Azul, foi o segundo bairro de Americana a ter faixas pedindo por melhor tratamento a presos no sistema prisional de São Paulo. O primeiro bairro a apresentar faixas manifesto foi o Jardim dos Lírios, na região da Cidade Jardim. A faixa foi colocada na rua Jaçanã.

EM PRESÍDIOS- Familiares de detentos do CDP (Centro de Detenção Provisória) Campinas/Hortolândia fazem um protesto nesta quinta-feira (3) em frente à unidade para reivindicar melhorias no sistema prisional. As famílias chegaram ao complexo prisional no fim da manhã.

As faixas falam em “Chega de Opressão” e “Chega de Humilhação”.