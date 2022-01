Vice-prefeito Odir publica vídeo limpando calha de UBS

O vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi (PL), voltou a ser filmado fazendo serviços pela cidade. Desta vez, Odir subiu em uma escada até o telhado da UBS Cariobinha e foi registrado limpando o local, mesmo com a presença das equipes da prefeitura. O vídeo foi postado nas redes sociais do político. No vídeo, ainda é possível ver o secretário-adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), Pedro Peol (PV), segurando a escada em que Odir sobe.

Desde vereador, Odir era filmado por sua equipe realizando serviços de manutenção no município. Um caso que chamou bastante atenção na época foi quando Odir cortou a grama de uma calçada de um terreno particular no bairro Santa Maria usando uma máquina pendurada em seu corpo. Odir é portador de dores na coluna, como já afirmou algumas vezes.

Na publicação, o vice-prefeito afirma que foi informado de que as chuvas causaram goteira na referida UBS e que foi até o local “resolver o problema”.

“Fomos informados que a chuva provocou goteiras na UBS 09 – Cariobinha “Dr. PEDRO PIOLI”. Então bora resolver o problema!!

As equipes da Prefeitura prontamente foram até o local para fazer a manutenção e limpeza das calhas de chuva.

É gratificante ver que pelo bem do cidadão de Americana, todos se envolvem para resolver as adversidades que surgem.