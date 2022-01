Vice de Leitinho, Mineirinho declara apoio a Tarcísio

Vice prefeito de Nova Odessa Alessando Miranda Mineirinho foi ao encontro do ministro Tarcísio, pré candidato ao governo do Estado no time bolsonarista, e declarou apoio. Eles se encontraram em um evento em São Paulo. Mineirinho fala que Tarcísio terá apoio 100% em Nova Odessa e ainda elogia o presidente Jair Bolsonaro.

Mineirinho e Leitinho são do PSD do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. O partido tem como pré-candidato a presidente o senador Rodrigo Pacheco e ainda não definiu o rumo que vai seguir em São Paulo. Veja vídeo abaixo.