Vice da FPF, ex-jogador Mauro Silva participa de live

O Arena Hub Talks é um webinar gratuito e aberto ao público. O tema da quinta edição será sobre o esporte como ferramenta de impacto social.

O bate-papo terá a participação, além de Mauro Silva, de Yoan Noguier, co-fundador da Yunus Sports Hub; Cláudia Furini, superintendente de marketing do Banco BV; Fabiana Bentes, presidente da Sou do Esporte e Ricardo Trade, conselheiro do Arena Hub.

O Arena Hub, ainda em formato remoto, recém-lançado em maio, tem como propósito conectar profissionais, startups, entidades, investidores e grandes empresas do ecossistema para criar, apoiar e acelerar iniciativas, empresas, tecnologias e ideias que se utilizem do esporte para promover transformação digital e social.

O tetracampeão mundial e vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva, participa nesta quinta-feira (2) da Arena Hub Talks 5#, série de bate-papos online relevantes sobre a indústria do esporte, entretenimento e ecossistema de inovação promovidos pelo Arena Hub.

O projeto foi idealizado pelo Governo do Estado de São Paulo, pela Federação Paulista de Futebol, EY, 2Simple e V3A. O espaço físico é do Allianz Parque, uma das arenas mais inovadoras do mundo.