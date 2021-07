Viatura para Defesa Civil vira disputa Leitinho x Bill

A população de Nova Odessa já colhe os frutos da recente visita do prefeito Leitinho Schooder (PSD) ao Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo, no último dia 9/06. Na última quarta-feira (30/06), a Prefeitura recebeu a confirmação de que o Estado vai liberar em breve recursos de R$ 100 mil para a compra de uma picape leve e um kit de equipamentos básicos e essenciais ao trabalho da Defesa Civil Municipal.

Falando por toda a RMC (Agencamp), o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB) também comemorou o investimento a ser feito pelo governo do Estado. A possibilidade de os dois se enfrentarem nas urnas em 2024 são hoje ‘enormes’.

O kit vai contar com itens para os trabalhos de vistorias, ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais, visando garantir melhor atendimento à população – incluindo motosserra, gerador e itens de combate a incêndios. Ainda não foi dada uma previsão de data de entrega dos itens ao Município.

A solicitação do envio dos equipamentos para a cidade foi feita por Leitinho no início de junho em reunião com o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Walter Nyakas Júnior. O prefeito estava acompanhado de seu chefe de Gabinete e de Segurança, coronel Carlos Fanti, e conversou longamente com o secretário, recebendo dele, a informação de que Nova Odessa iria receber a picape leve de tração dianteira, além dos equipamentos, para capacitar o trabalho já desenvolvido pela Defesa Civil.

“Agradecemos ao governador e ao coronel Nyakas por incluírem Nova Odessa nesse programa de entrega de veículos e materiais, como prometido no começo de junho. Nossa Defesa Civil realiza um excelente trabalho no atendimento das emergências e com certeza esses itens que vamos receber vão ajudar e muito nessa missão”, afirmou Leitinho.

No total, o governador João Doria anunciou nesta semana a liberação de R$ 39 milhões para investimentos no Sistema de Proteção e Defesa Civil. Serão destinados R$ 22 milhões para obras preventivas e recuperativas em municípios com carência de recursos e R$ 17 milhões para compra de equipamentos para as Defesas Civis municipais. Nova Odessa foi representada na cerimônia de anúncio pelo coordenador da Defesa Civil Municipal, Vanderlei Wilians Vanag.

Segundo o Governo do Estado, a ação anunciada pela Defesa Civil de São Paulo nesta semana “é inédita no Brasil, pois é a primeira vez que um governo de estado investe diretamente na compra de equipamentos para as Defesas Civis dos municípios”. Ao todo, serão beneficiados 187 municípios paulistas. Deste total, 44 municípios assinaram convênios para obras. Outros 143 municípios vão receber os kits de equipamentos básicos.

“O Governo de São Paulo vai garantir melhor atendimento à população ao entregar para 143 municípios kits de equipamentos básicos e essenciais ao trabalho de Defesa Civil, como itens para vistorias, ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais”, explicou o Estado.