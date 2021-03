Perfil de viajante de motorhome muda no Brasil

São Paulo, março de 2021 – O cenário de veículos recreativos, mais conhecidos como motorhomes, tem crescido desde 2018 e teve seu ápice em 2020 por causa da pandemia do coronavírus. A procura por liberdade durante as viagens, mudanças de roteiros e a oportunidade de se instalar num dia na praia e no outro no campo fez com que muitos viajantes repensassem o formato de desbravar o mundo em quatro rodas.

E estes veículos não são encontrados apenas nas regiões do Sul do Brasil ou nos Estados Unidos e na Europa, muito pelo contrário: hoje é mais fácil ter este tipo de carro personalizado de acordo com as preferências e gostos individuais sem perder a sofisticação e conforto depois de longas distâncias.

Além da crescente busca pelas casas rodantes, o perfil de viajantes que procuram motorhomes também mudou. Segundo Julio Lemos, proprietário da Estrella Mobil Motorhomes, empresa especializada na fabricação e na personalização de veículos recreativos, localizada em Santa Branca, interior de São Paulo, novas identidades surgem todos os dias: desde pessoas que trabalham em home-office, a famílias e casais que viram nos veículos uma oportunidade de se desvincular de hotéis e resorts.

“São novos perfils que têm descoberto as vantagens do motorhome, como aqueles que decidem trabalhar em numa espécie de home-office na estrada; a pessoas mais novas que hoje estão conseguindo comprar os veículos; e o perfil mais tradicional de família que pretende rodar o mundo, com os amigos e não querem ficar em casa por conta da pandemia”, afirma Júlio.

Levantamento sobre perfis

Em 2018, na fábrica da Estrella Mobil, o perfil do público que adquiria motorhomes eram, em sua maioria, aposentados e profissionais liberais que lideravam o ranking com 80% nas vendas. Os 20% restantes eram compostos por jovens, profissionais que já trabalhavam em home-office e pessoas com mais de 40 anos.

Com a pandemia, foi observado um aumento expressivo nas aquisições feitas por pessoas que já tinham o plano de um dia adquirir um motorhome no futuro a anteciparam o planejamento, pessoas que passaram a ocupar funções em home office de forma definitiva e principalmente pessoas que se sentiram impactadas pelo isolamento e resolveram cair no mundo tendo como quintal de casa uma paisagem diferente a cada parada, ocupando de 20% para 35% no volume de vendas totais.

De modo geral, o mercado de vendas de motorhomes entre 2019 e 2020 teve aumento de 40% ao ano desde o início da pandemia, e tende a se manter até o fim de 2021.

A tecnologia dos motorhomes foi outro ponto que teve transformações desde a década de 70, isso porque empresas de maquinarias específicas para este setor se instalaram no país, depois de perceberem uma oportunidade de mercado brasileiro.

“A qualidade dos produtos produzidos no Brasil melhorou muito nos últimos 20 anos! Hoje, temos diversos equipamentos específicos para motorhomes, como aquecimento de água, ar-condicionado a janelas especiais. São produtos que têm agradado muito o público, que procura o máximo de conforto”, finaliza Julio.

Sobre a Estrella Mobil

A Estrella Mobil é uma empresa fabricante de Motorhomes (veículos Recreativos) estabelecida sobre um know-how de mais de 20 anos em projeto e construção de Veículos Especiais e na experiência vinda da Indústria Aeronáutica por parte de seus fundadores. Com base na experiência de seu time, a Estrella-Mobil pode oferecer produtos com tecnologia e design avançados que estão na vanguarda graças às excelentes técnicas de construção adotadas.