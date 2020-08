O Viaduto Ministro Ralph Biasi ficará interditado no sentido Centro-bairro a partir das 13 horas desta terça-feira (11). A interdição é necessária para que sejam realizados reparos elétricos no local, uma vez que o cabeamento foi furtado no final de semana.

O desvio será feito pela alça lateral. O motorista deverá acessá-la para chegar até a Avenida da Saudade.