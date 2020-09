Mão do Viaduto gera disputa entre prés

Praticamente todos os ainda pré-candidatos a prefeito/a de Americana se posicionaram esta tarde para lucrar ou detonar a reabertura do viaduto Amadeu Elias no sentido centro anunciada pouco antes pela prefeitura. O anúncio foi feito por volta do meio dia desta sexta-feira.

SARDELLI E O ANÚNCIO IN LOCO- Alçado ao posto de ‘parceiro oficial’ do prefeito Omar Najar/MDB, o empresário Chico Sardelli/PV gravou um vídeo enaltecendo a atitude de Omar e o agradecendo pela medida- além de anunciar para a sua rede.

TIMING TUCANO– O PSDB divulgou nota afirmando que “um dia depois de o pré-candidato a prefeito Rafael Macris registrar em cartório o compromisso de retomar a mão dupla no Viaduto Amadeu Elias, a prefeitura garantiu a mudança que permite o trânsito nos dois sentidos”. Rafael protocolou nesta quinta-feira, 17, o Plano 7, com ações que irá adotar nos primeiros 90 dias de governo caso seja eleito

DIEGO NO CONFLITO- O ex-prefeito Diego De Nadai, que tem a irmã Talitha como candidata a prefeita pelo PSD detonou os que considera ‘apoiadores de Omar’ por omissão na alteração feita há dois anos. DDN detonou no twitter “A pergunta que fica é a seguinte….onde estavam esses qdo essa mudança pra pior aconteceu? Eu mesmo respondo puxando o saco do prefeito de plantão! Pensam que vão enganar quem? É impressionante o oportunismo dos mesmos de sempre! Aliados desse governo, que so prejudica a população”.