Via Rápida tem 120 vagas em Sumaré. Cursos gratuitos

Sumaré foi contemplada com 120 vagas em cursos gratuitos do programa Via Rápida, uma parceria da Prefeitura, por meio da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, com o Governo do Estado de São Paulo. No município, será oferecida qualificação profissional em “Assistente Contábil de Crédito e Cobrança” e para “Recepção e Atendimento”, com aulas ao vivo no formato remoto e realizadas no período noturno, das 18h às 22h. As inscrições vão até o próximo dia 22 e estão disponíveis pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br. O programa oferece bolsa auxílio de R$ 210.

Podem se inscrever os interessados com idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados em cidades do Estado de São Paulo. Para receber a bolsa-auxílio, além de desempregado e ter frequência mínima de 70% no curso, o aluno não poderá estar recebendo seguro-desemprego ou outro tipo de auxílio financeiro.

Ao final do curso, haverá entrega de certificado. Em Sumaré, a equipe do É Pra Já da Prefeitura auxilia as inscrições de moradores com dificuldades de acesso à internet. Basta procurar o serviço municipal localizado na Rua Ipiranga, nº316, região central, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. “Esta é mais uma oportunidade de sucesso que volta a Sumaré e temos certeza que irá contribuir muito para o aperfeiçoamento profissional da nossa população. Agradecemos a parceria e, precisando de ajuda, nossa equipe está à disposição no É Pra Já”, disse o prefeito Luiz Dalben.

O Via Rápida oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de emprego e geração de renda. A capacitação é oferecida de acordo com o mercado de trabalho de cada região em parceria com os municípios, por meio do Centro Paula Souza e Senac.