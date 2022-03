Via Crucis: seguem abertas oficinas gratuitas de teatro

Seguem abertas as inscrições para oficinas gratuitas “Stop Motion – Um olhar literário”, “Confecção de Bonecos” e “Confecção de Máscaras” – iniciativa do Espetáculo Via Crucis. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/FjHD9hHXVboef9SY9

Ministradas pelo ator Helton Carlos, as oficinas são voltadas ao público geral, sendo crianças de 10 a 14 anos – não necessitando ter vínculo com o elenco do Espetáculo.

Todas ocorrerão no Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux, localizado na Rua Padre Arthur Sampaio, 76 – Conjunto Roberto Romano.

Serviço:

– Oficina “Stop Motion – Um olhar literário”

Dias 23 e 24/3, das 13h30 às 15h30 (de 10 a 14 anos) ⁣

– Oficina “Confecção de Bonecos”

Dias 30, 31/3 e 1/4, das 13h30 às 15h30 (de 10 a 14 anos) ⁣

– Oficina “Confecção de Máscaras”

Dias 6, 7 e 8/4, das 9 às 11 horas (de 10 a 14 anos) ⁣

Localização: Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux – Rua Padre Arthur Sampaio, 76 – Conj. Roberto Romano, Santa Bárbara d’Oeste/SP⁣

Classificação: Livre⁣



A 23ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Supermercados Pague Menos, com patrocínio da Sapore e TRBR, apoio da Danny Cosméticos, Cristiantex Magazine, Malhas Teda, Usicomp, Kacyumara, Cofaco e Unimed. A edição conta com o apoio institucional da EPTV e produção cultural de 3 Marias.