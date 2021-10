Via Crucis Santa Bárbara prepara retomada das atividades

A equipe do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste se prepara para a retomada das atividades de 2022. Para preparar o clima, foi lançada nesta segunda-feira (25) uma série de atividades gratuitas que ocorrerão ainda este ano para todos os públicos. Ao todo, serão quatro oficinas voltadas para crianças, jovens e adultos. As inscrições podem ser feitas no site www.santabarbara.sp.gov.br/oficinasculturais

As atividades têm início com a oficina “Processos de Escrita e Narrativas” pelo dramaturgo do espetáculo Denis Espanhol, ministrada em modo presencial na Biblioteca Central e on-line (plataforma Zoom).

Haverá também atividades para as crianças, ministradas por Helton Carlos. As oficinas são: Stop-Motion, Confecção de Máscaras e Construção de bonecos. Todas elas ocorrerão no Tricânico, no Romano.

Para aqueles que estarão em casa, haverá atividades on-line nos meses de novembro e dezembro. A vídeo-aula “O signo no Teatro”, ministrada por Otávio Delaneza, e as lives: “Iluminação – dicas e conceitos”, “Direção teatral para espetáculos de grande porte, história e evolução do espetáculo” e “Via Crucis passo a passo – estrutura e curiosidades”. As lives temáticas contarão com a presença de Alê Azuos, Otávio Delaneza, Farid Zaine, Jerônimo Vieira, Almir Pugina e Lays Ramires.

Devido à pandemia, para manter viva a tradição mesmo durante o período de isolamento social, foram exibidas de maneira on-line edições de 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015 do Espetáculo Via Crucis.

Em 2020 foram realizadas as oficinas: “O Corpo – Um território livre”, “Princípios da direção teatral”, “Maquiagem cênica” e “Grotowski – Princípios e Características”.

