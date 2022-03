Via Crucis disponibiliza ingressos gratuitos para reserva

A edição 2022 do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste acontecerá de 9 a 17 de abril, sempre às 20 horas, no Teatro Municipal “Manoel Lyra” e já disponibiliza a partir desta terça-feira (22) os ingressos gratuitos para reserva no site www.culturasbo.com

Serão disponibilizados 509 ingressos por dia, sendo: 491 poltronas livres, seis poltronas para portadores de mobilidade reduzida, seis poltronas para obesos e seis lugares para cadeirantes. Haverá também tradução simultânea em Libras nos dias 15 e 16 de abril.

Os ingressos serão disponibilizados em dois lotes: 1° lote no dia 22 de março, com 250 unidades disponíveis; e 2° lote no dia 1º de abril, com 259 ingressos – tendo reservas até às 12 horas de cada dia de apresentação – limitada à disponibilidade de ingressos. É possível reservar um ingresso por CPF para cada dia de apresentação.

A reserva de ingressos também pode ocorrer de forma presencial na bilheteria do Teatro “Manoel Lyra”, de segunda a sexta-feira, 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

O ingresso reservado on-line deve ser retirado na bilheteria do Teatro no dia da apresentação, até às 19 horas, mediante apresentação do Comprovante de Reserva de Ingresso e documento com foto.

Caso o ingresso reservado on-line não seja retirado na bilheteria do Teatro até o horário previsto, o mesmo será disponibilizado ao público interessado que comparecer à apresentação. Na hipótese de desistência, a reserva do ingresso pode ser cancelada pelo site culturasbo.com

O Teatro dispõe de acessibilidade, como rampas de acesso, piso tátil, lugares para cadeirantes, poltronas para obesos e portadores de mobilidade reduzida. A bilheteria funciona das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 19 horas.

“É sempre um desafio planejar as apresentações do Via Crucis pela sua grandiosidade. O prefeito Rafael Piovezan sugeriu que realizássemos o espetáculo, ainda que de maneira diferente, para que se fosse mantida a tradição. Nosso Teatro Municipal oferece ferramentas cênicas que dificilmente são exploradas a céu aberto e agora serão adotadas para surpreender o público”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Teaser da 23ª edição

A divulgação de 2022 foi inspirada na dramaturgia do espetáculo. A proposta do vídeo oficial que será veiculado na EPTV traz a imagem de João de Patmos, cristão exilado na Ilha de Patmos, na Grécia, onde escreveu o emblemático livro bíblico “Apocalipse”. Cartaz e materiais impressos estampam a ressurreição de Jesus de Nazaré, imagem que será reproduzida durante a apresentação da 23ª edição do mais consolidado espetáculo teatral da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Fotos e vídeos foram captados no Teatro Municipal “Manoel Lyra” para transportar a ambiência do local que pela primeira vez receberá o projeto em seu palco.

A 23ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Supermercados Pague Menos, com patrocínio da Sapore e TRBR, apoio da Danny Cosméticos, Cristiantex Magazine, Malhas Teda, Usicomp, Kacyumara, Cofaco e Unimed. A edição conta com o apoio institucional da EPTV e produção cultural de 3 Marias.