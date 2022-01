Via Crucis 2022 inicia ensaios no Manoel Lyra

Palco do evento neste ano, o Teatro Municipal “Manoel Lyra” recebeu neste domingo (16) o primeiro dia dos ensaios da edição 2022 do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste. Para interação do novo elenco, houve apresentação do cronograma de trabalho e dinâmicas diversas para começar a vislumbrar os personagens. É possível ainda fazer parte do elenco se inscrevendo no site www.culturasbo.com/espetaculoviacrucis

As inscrições são direcionadas a pessoas com a idade a partir de 12 anos, com a observação de que os menores deverão ter autorização dos seus responsáveis. Para participar não é exigida experiência anterior em artes cênicas, nem mesmo a obrigatoriedade de ter participado de edições passadas do Espetáculo Via Crucis.

O próximo encontro acontecerá no próximo domingo (23), às 9 horas. A partir desta data, os ensaios acontecerão todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 19 às 21h30, e aos domingos, das 9 às 13 horas, no Teatro.