Veterinária doa notebooks à prefeitura de Sumaré

A solidariedade continua sendo uma grande aliada em Sumaré em tempos de pandemia e de isolamento social. A ajuda ao Município tem vindo de todos os lados e com doações diversas. A Prefeitura tem recebido ajuda da iniciativa privada – os chamados ‘Parceiros Nota 10’. Nessa terça (21), a Brasmed Veterinária doou três Notebooks para uso da área de TI (Tecnologia da Informação). O secretário municipal de Governo, Welington Domingos Pereira, fez a entrega aos colaboradores do setor. A empresa já havia doado no dia 28 de junho trezentas máscaras personalizadas, para as equipes da Vigilância Sanitária, além de 30 latas de tintas para pinturas viárias na cidade.

O prefeito Luiz Dalben ressaltou a importância da união de esforços entre o poder público e a iniciativa privada nessa luta contra a pandemia. “O apoio das empresas nesse momento difícil que estamos atravessando é muito significativo para nós. Agradecemos à direção da Brasmed Veterinária, que mais uma vez contribui com a nossa cidade”.

Visando prestar o auxílio necessário às famílias sumareenses em situação de vulnerabilidade, o Fundo Social de Solidariedade tem recebido doações de alimentos não perecíveis, material de higiene e proteção pessoal, além de produtos de limpeza e desinfecção. O número de WhatsApp (19) 9.9165.3102 está disponível para comércios que se interessarem em aderir à campanha.