Vestibular Univesp com inscrições abertas na terça

As inscrições online para o vestibular da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) abrem serão abertas nesta terça-feira (22). Em Santa Bárbara d’Oeste são 210 vagas para cursos gratuitos e na modalidade EAD. Neste ano a novidade é o eixo Negócios e Produção. Também serão oferecidos cursos dos eixos de licenciatura e computação.

Os eixos iniciam com um núcleo básico de integralização e depois há a possibilidade de escolhas dos cursos específicos, de acordo com requisitos descritos no edital. O eixo Negócios e Produção contempla Bacharel em Administração (4 anos), Bacharel em Engenharia da Produção (4 anos) e tecnólogo em Processos Gerenciais (3 anos). Integram o eixo Licenciatura, os cursos letras, Matemática e Pedagogia, com duração de 4 anos. O eixo de computação tem a possibilidade dos cursos Bacharel em Tecnologia da Informação (3 anos), Bacharel em Ciência de Dados (4 anos) e Bacharel em Engenharia de Computação (5 anos).

Os interessados podem se inscrever pelo site www.vestibular.univesp.br até dia 25 de abril, às 23h59. Os estudantes com direito à isenção ou redução de 50% na taxa de inscrição devem solicitar o benefício entre os dias 22 e 25 de março.

As provas objetiva e redação serão realizadas no dia 22 de maio, às 13 horas. Os locais das provas serão divulgados no dia 13 de maio. O início das aulas está previsto para agosto de 2022.

A Univesp é mantida pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Os cursos, oferecidos na modalidade distância, têm conteúdo trabalhado por docentes da USP, Unesp e Unicamp. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800.722.7225 ou pelo site www.vestibular.univesp.br.