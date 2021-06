Verstappen vence na Estíria e abre vantagem para Hamilton

Quem esperava um mundial de Fórmula 1 com o inglês Lewis Hamilton contra si e seus recordes, tem visto o holandês Max Verstappen despontar como favorito. Ele venceu este domingo (27) o GP na Estíria e abriu 17 pontos de vantagem para Hamilton.

Foi uma largada quase limpa, ao menos para os líderes. Max Verstappen manteve a liderança, seguido por Lewis Hamilton. Sergio Pérez lutou com Lando Norris pelo terceiro lugar, mas o piloto da McLaren conseguiu se colocar na frente e sustentou a terceira posição, enquanto Valtteri Bottas era o quinto. Na metade da corrida, Verstappen liderava com 4s4 de frente para Hamilton, enquanto Bottas era o terceiro e Hamilton o quarto. Sainz aparecia em quinto, mas ainda tinha de fazer sua parada, enquanto Norris perseguia a Ferrari do espanhol e vinha em sexto.

Foi uma corrida de poucas emoções. Entre os ponteiros, não houve nenhuma grande briga por posição. Cabem, portanto, alguns destaques: a Ferrari fez uma corrida bastante positiva com seus dois pilotos e colocou Carlos Sainz em sexto e Charles Leclerc em sétimo. Em contrapartida, George Russell perdeu uma clamorosa chance de pontuar pela primeira vez com a Williams depois de problemas no pit-stop e também na unidade de potência do seu carro.

A Fórmula 1 continua com sua série de três corridas em finais de semana consecutivos e permanece no Red Bull Ring para a disputa do GP da Áustria entre os dias 2 e 4 de julho, com promessa de casa cheia no circuito austríaco.