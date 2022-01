Verrdade. Sabrina Sato vai ter reality no GNT

Contratada da Record, Sabrina Sato vai ter um programa no GNT, canal do Grupo Globo. Ela foi liberada pela sua casa para apresentar o reality Desapegue se For Capaz, previsto para estrear em abril. A comunicadora mantém seu compromisso com a emissora de Edir Macedo e vai comandar a segunda edição do Ilha Record, que deve estrear em julho.

A proposta do Desapegue se For Capaz é promover uma transformação na vida dos participantes através da reorganização das próprias casas, com uma união de decoração, arrumação e sustentabilidade. Será o primeiro projeto de Sabrina na TV por assinatura.

“Sempre falo muito da minha inquietude artística. Abrir espaço para novas experiências e descobrir outras possibilidades em nossas vidas é enriquecedor. Quando fui convidada pelo GNT para apresentar o Desapegue se For Capaz, me senti muito honrada em fazer parte de um canal múltiplo, que sempre nos propõe ótimas reflexões sobre o comportamento humano. Vai ser um novo desafio na minha carreira, em uma casa que inspira a gente”, disse Sabrina em comunicado à imprensa.

Sabrina contará com a ajuda da personal organizer Micaela Góes (do Santa Ajuda) e da arquiteta Gabriela de Matos para entrar na casa de alguém com a missão de fazê-lo desapegar do que já não tem mais utilidade em sua vida. Eles levarão todos os pertences –móveis, roupas e objetos– para um galpão, para que a pessoa tenha noção de quanta coisa acumulou ao longo dos anos e reflita sobre o que faz sentido continuar a fazer parte de sua trajetória.