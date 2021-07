Verificação de contas novo recurso do Instagram

O Instagram, uma das redes sociais mais utilizadas no momento, principalmente no Brasil, está sempre em constante atualização e isso não é novidade. Mas, dessa vez, o novo recurso disponibilizado pelo app é a Verificação de Segurança. “A nova função é uma orientação que guia o usuário na checagem de informações de perfil, e-mail e de contato para recuperação de conta na plataforma”, esclarece o especialista em mídias sociais, Aldrin Nery.

O serviço que já está disponível para quem teve o aplicativo invadido, serve de lembrete para as pessoas e é uma forma de garantir que todas as medidas de segurança possíveis de serem habilitadas no Instagram estejam de fato, ativas.

Como utilizar a ferramenta?

“Para usar a atualização é preciso que vá em configuração, na aba de segurança e então a rede social pede para que os usuários verifiquem todas as informações preenchidas na conta, como e-mail, número de telefone, confirmar as contas com que compartilham informações de login e a forma de acesso à conta”, explica o especialista.

Mas vale ressaltar que a medida não substitui a autenticação em dois fatores e tem o objetivo de ser apenas um serviço a mais para relembrar os usuários da segurança da plataforma.

Todas as contas já tem a função?

De acordo com Aldrin, a novidade já está disponível, mas está sendo liberada primeiro para as contas que já passaram por alguma tentativa de invasão. Ainda não há previsão de quando todos os usuários terão acesso à nova medida.

Sobre Aldrin Nery