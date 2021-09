Vereadores aprovam empréstimo de R$25 milhões para DAE/obras

Os vereadores de Americana aprovaram, em regime de urgência e primeira discussão, o projeto de lei de autoria do poder executivo que contrata operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, através do programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – no valor de R$25 milhões. De acordo com o projeto, o valor deve ser aplicado no Departamento de Água e Esgoto (DAE) (R$16 milhões) e na secretaria de obras (R$9 milhões).

Durante a discussão do projeto, os vereadores questionaram, principalmente, a falta do cronograma específico da aplicação do dinheiro no documento. Na exposição de motivos, o poder executivo coloca que os R$9 milhões serão usados em “recapeamento asfáltico de diversas ruas”, sem discriminá-las. Já o dinheiro que será direcionado ao DAE, o texto do documento informa que será usado na adequação da elevatória de esgoto do Balneário Santo Grande e execução de nova linha de recalque; substituição de redes e ramais de água existentes no Bairro São Vito e substituição de redes e ramais de água existentes no Jardim São Paulo.

A proposta recebeu alguns questionamentos dos vereadores Gualter Amado (Republicanos), Dr. Daniel (PDT), Professora Juliana (PT) e Juninho Dias (MDB).

Alguns vereadores falaram de “voto de confiança” no poder executivo para a aprovação do projeto. Wagner Rovina (PV), por exemplo, falou da idoneidade das pessoas que comandam o DAE e secretaria de obras – Carlos Zappia e Adriano Camargo, respectivamente -, e que a especificação do uso do dinheiro no projeto poderia “engessar” o trabalho da prefeitura.

Juninho e Gualter também questionaram o fato da ETE Carioba não ter entrado no cronograma de ações no uso do dinheiro do empréstimo.

A proposta, que recebeu apenas três votos contrários (Gualter, Julinana e Daniel) será votada em segunda discussão pelos parlamentares na próxima quinta-feira.