Vereadores votam vetos a projetos de Maria Giovana e Renato Martins

1. Em REGIME DE PRIORIDADE – Discussão Única – Mensagem nº 19/2020 – Veto total, de autoria

do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 95/2020, de autoria do Vereador Senhor Dr. Renato Martins, que

“Dispõe sobre opção de atendimento na Unidade Básica de Saúde mais próxima a sua residência por idosos

com mobilidade reduzida, portadores de doenças que dependem de acompanhamento constante, pessoas

deficientes com mobilidade reduzida e cegos, no Município de Americana”. (Maioria absoluta para

rejeição)

2. Em REGIME DE PRIORIDADE – Discussão Única – Mensagem nº 20/2020 – Veto total, de autoria

do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 99/2020, de autoria da Vereadora Senhora Maria Giovana, que

“Dispõe sobre o direito de matrícula aos alunos com deficiência em escolas próximas da residência”.

(Maioria absoluta para rejeição)

3. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 31/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre

a transferência de categorias de uso das áreas que especifica, e dá outras providências”. (Dois terços)

4. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 79/2020, de autoria do Vereador Senhor Prof. Pe. Sergio,

que “Dispõe sobre a transmissão de vídeo em tempo real nos portais de transparência e dos sítios eletrônicos

das administrações direta e indireta de Americana da fase de julgamento e classificação de todos os

processos licitatórios da gestão pública municipal”. (Maioria simples)