Vereadores votam “Semana Municipal dos Contadores de Histórias”

Um projeto de lei e um projeto de decreto legislativo, além de seis moções, estão previstos na Ordem do Dia da 11ª Reunião Ordinária, a ser realizada amanhã (29 de março), a partir das 14 horas, no Plenário Dr. Tancredo Neves.

Inicialmente, deve ser apreciado o Projeto de Lei nº 46/2022, de autoria da vereadora Kátia Ferrari do SOS Animais (PV), que institui a “Semana Municipal dos Contadores de Histórias” no Calendário Oficial de Eventos de Santa Bárbara d’Oeste, a ser realizada anualmente, na terceira semana do mês de março, concomitantemente ao dia 20, o Dia Internacional do Contador de Histórias.

Na sequência, deve ser votado o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2022, assinado pelo presidente da Casa de Leis, o vereador Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), que dispõe sobre a concessão do Título Honorífico de Cidadão Barbarense ao sr. Rogério Torres. Natural da cidade de São João do Pau d’Alho (SP), o empresário vive em Santa Bárbara d’Oeste há 36 anos.

Por fim, a Ordem do Dia traz as moções nº 82 a 85, 87 e 88/2022.

TRIBUNA – A Tribuna Livre da Câmara será utilizada, nesta terça-feira, pelo sr. Amauri Gonçalves de Oliveira, a convite da vereadora Kátia Ferrari, para falar sobre a idealização e a importância da criação oficial da “Semana Municipal dos Contadores de Histórias”.

Não há restrições quanto à presença de público na sede da Casa de Leis e também é possível acompanhar a transmissão das sessões camarárias, ao vivo, pelo site oficial da Câmara, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).