Vereadores votam seis Projetos de Lei em Sumaré

Seis Projetos de Lei estarão em pauta durante a 12ª sessão ordinária da Câmara de Sumaré, nesta terça-feira, dia 20. A reunião virtual acontece a partir das 15h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Câmara.

O primeiro projeto que consta na Ordem do Dia é o PL nº 81/2021, de autoria do vereador Hélio Silva (Cidadania), que regulamenta a divulgação de relatórios mensais sobre qualidade da água em Sumaré. A propositura retorna à pauta após pedido de vista do vereador Andre da Farmácia (PSC).

Em seguida, os parlamentares discutem o PL nº 108/2021, de autoria do vereador Silvio Coltro (PL), que institui o Dia do Profissional de Contabilidade no Calendário Oficial de Sumaré. Este PL também retorna de pedido de vista, desta vez apresentado pelo vereador Rudinei Lobo (PL).

Os vereadores ainda votam o PL nº 42/2021, proposto por Rudinei Lobo. O projeto propõe que os espaços de lazer sejam inclusivos, atendam todas as crianças (com e sem necessidades especiais) e apresentem maior segurança para as crianças com necessidades intelectuais, principalmente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Também será apreciado o PL nº 72/2021, de autoria do vereador Rai do Paraíso (Republicanos), que dispõe sobre a instalação de câmera de monitoramento e segurança nas escolas e creches de Sumaré. Proposto pelo vereador Ney do Gás (Cidadania), o PL nº 82/2021 propõe a criação do Dia Municipal do Insanos Moto Clube do Brasil no Calendário Oficial de Eventos de Sumaré.

Por fim, os parlamentares votam o PL nº 109/2021, proposto pelos vereadores Silvio Coltro e Hélio Silva, que altera a acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 5.942/2017, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenada existentes em postes de energia elétrica.