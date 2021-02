Vereadores votam redução de honrarias na Câmara nesta quinta

Os vereadores de Americana votam, nesta quinta-feira, o projeto de autoria do vereador Thiago Brochi (PSDB), que reduz o número de honrarias na Câmara Municipal.

Além da pauta, o projeto de autoria do poder executivo que institui o programa “Agiliza Obras” deve entrar em regime de urgência para discussão e votação dos parlamentares.

1. Em REGIME ESPECIAL – Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 17/2021, de autoria do Poder

Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a ceder, mediante contrato de concessão de uso, o bem público

que especifica, à Escola de Goleiros Camisa 1, e dá outras providências”. (Dois terços)

2. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 1/2021, de autoria do Vereador Senhor Thiago Brochi, que

“Altera disposições da Lei nº 4.603, de 7 de março de 2008, que ‘Dispõe sobre concessão de honrarias

municipais’”. (Maioria simples)

3. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 5/2021, de autoria do Vereador Senhor Gualter Amado,

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos prestadores de serviços de transporte público coletivo de

passageiros no Município de Americana a trafegar somente com passageiros sentados, visando à prevenção

de doenças altamente contagiosas e dá outras providências”. (Dois terços)