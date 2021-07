Vereadores votam psicologia na rede municipal de ensino nesta quinta

1. Em Discussão Única – Mensagem nº 7/2021 – Veto total, de autoria do Poder Executivo, ao Projeto

de Lei nº 18/2021, de autoria dos Vereadores Senhores Lucas Leoncine, Gualter Amado e Fernando da

Farmácia, que “Organiza a Política Municipal de Transparência e Controle Social e cria o Conselho

Municipal de Transparência e Controle Social e dá outras providências”. (Maioria absoluta para rejeição)

2. Em REGIME DE PRIORIDADE – Discussão Única – Mensagem nº 6/2021 – Veto total, de autoria

do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 21/2021, de autoria da Vereadora Senhora Professora Juliana,

que “Dispõe sobre medidas de prevenção e combate à importunação sexual no sistema de transporte

coletivo de passageiros, no município de Americana, e dá outras providências”. (Maioria absoluta para

rejeição)

3. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 31/2021, de autoria do Vereador Senhor Marschelo Meche,

que “Institui o Estatuto da Desburocratização no município de Americana e dá outras providências”.

(Maioria simples)

4. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 71/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei

nº 3.398, de 13 de março de 2000, que ‘Dispõe sobre denominações de vias, praças, logradouros,

estabelecimentos de ensino e próprios públicos municipais, e dá outras providências’”. (Maioria simples)

5. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 55/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre

a responsabilidade pela coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos

produzidos pelos grandes geradores, na forma que especifica, e dá outras providências”. (Maioria simples)

6. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 64/2021, de autoria da Vereadora Senhora Professora

Juliana, que “Dispõe sobre a inclusão de profissionais de Serviço Social e de Psicologia na rede de educação

básica municipal”. (Maioria simples)