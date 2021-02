Vereadores recebem diretor do DAE pra falar da falta d’água

O diretor do DAE de Americana, Carlos Zappia, confirmou sua presença na sessão da Câmara Municipal para explicar a situação da falta d’água no município. Na última sessão, o assunto foi bastante discutido entre os parlamentares, que resolveram convocar Zappia para explicar o atual cenário da autarquia.

Além da presença de Zappia, os vereadores discutem e votam a seguinte pauta:

1. Em REGIME ESPECIAL – Redação Final – Projeto de Lei nº 10/2021, de autoria do Vereador

Senhor Gualter Amado, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação diária de lista de todos os

vacinados contra Covid-19 no Município de Americana e dá outras providências”. (Maioria simples)

2. Em Discussão Única – Mensagem nº 21/2020 – Veto total, de autoria do Poder Executivo, ao Projeto

de Lei nº 157/2019, de autoria do Vereador Senhor Guilherme Mancini, que “Dispõe sobre a

regulamentação do uso de espaços públicos por profissionais da massoterapia e dá outras providências”.

(Maioria absoluta para rejeição)