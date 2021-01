Vereadores votam maus-tratos a animais e imóvel para o DAE

A primeira sessão do ano em Americana traz quatro projetos na pauta. Dois deles de autoria do ex-vereador Padre Sérgio (PT) e dois do poder executivo. Veja a pauta:

1. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 31/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre

a transferência de categorias de uso das áreas que especifica, e dá outras providências”. (Dois terços)

2. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 79/2020, de autoria do Vereador Senhor Prof. Pe. Sergio,

que “Dispõe sobre a transmissão de vídeo em tempo real nos portais de transparência e dos sítios eletrônicos

das administrações direta e indireta de Americana da fase de julgamento e classificação de todos os

processos licitatórios da gestão pública municipal”. (Maioria simples)

3. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 93/2020, de autoria do Vereador Senhor Prof. Pe. Sergio,

que “Obriga os petshops, as clínicas e hospitais veterinários a informarem ao Poder Público a constatação

de indícios de maus-tratos nos animais por eles atendidos”. (Maioria simples)

4. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 110/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o

Poder Executivo a alienar, ao Departamento de Água e Esgoto – DAE, por preço não inferior ao de

avaliação, o bem público que especifica, e dá outras providências”. (Dois terços)