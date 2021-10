Vereadores votam hoje “Dia da Família Acolhedora”; veja pauta

1. Em Redação Final – Projeto de Lei no 93/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei no

4.930, de 24 de dezembro de 2009, que ‘Dispõe sobre o Sistema Tributário do Município, e dá outras

providências.’, na forma que especifica”. (Maioria absoluta)

2. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei no 92/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Altera as leis

no 2.795, de 11 de janeiro de 1994, que ‘Dispõe sobre a limpeza pública do município de Americana, e dá

outras providências.’ e no 4.198, de 8 de setembro de 2005, que ‘Institui o sistema de gestão sustentável de

resíduos da construção civil e resíduos volumosos e o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da

Construção Civil de acordo com o previsto na Resolução no 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, e dá outras providências.’”. (Maioria simples)

3. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 106/2021, de autoria da Vereadora Senhora Professora

Juliana, que “Autoriza o Executivo a instituir no Calendário de Comemoração Oficial do Município de

Americana o Dia da Família Acolhedora Americanense na forma que especifica”. (Maioria simples)

4. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 116/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o

Poder Executivo a alienar às empresas que especifica, área pública para fins de desenvolvimento de suas

atividades empresariais”. (Dois terços)

5. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei no 125/2021, de autoria da Vereadora Senhora Nathália

Camargo, que “Dispõe sobre a política Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos Humanos e

dá outras providências”. (Maioria simples)